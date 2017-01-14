Manavgat'ta Bulunan Erkek Cesedi

Manavgat ilçesinde çobanlar tarafından ormanlık alanda bulunan cesedin, 28 Kasım'dan bu yana kayıp olan Murat Ünal'a ait olduğu belirlendi.



Değirmenli Mahallesi İshak Seydi Türbesi yakınlarındaki ormanlık alanda çobanlar tarafından dün bulunan ve Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cesedin, yaklaşık 1,5 aydır kayıp olan 34 yaşındaki Murat Ünal'a ait olduğu tespit edildi.



Manavgat ilçesindeki evinden 28 Kasım'da ayrılan Ünal'dan bir daha haber alınamamıştı.