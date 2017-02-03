Manavgat Sarılar Muhtarlığına Yeni Hizmet Bürosu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahalle Muhtarlığı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.



7 Haziran seçimlerinin ardından Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde kiralanan işyerinde hizmet veren Manavgat'a bağlı Sarılar Mahallesi Muhtarlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerine yaptırılan yeni muhtarlık bürosunda hizmet vermeye başladı. Manavgat'ın ilk ve tek kadın muhtarı olan Sarılar Mahallesi muhtarı Burcu Özden, yeni muhtarlık bürosunun mahalle sakinleri için daha kolay ulaşılabilecek bir noktada olduğunu söyledi.



7 Haziran seçimleri sürecinde Sarıların çehresini değiştireceklerini, yaşanmaktan zevk alınan bir Sarılar sözü verdiklerini belirten Burcu Özden, "Göreve gelmemizin ardından gerek Antalya Büyükşehir Belediyesi gerekse Manavgat Belediyesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkilerimiz sayesinde Sarılar'a kısa sürede güzel hizmetlerin gelmesine vesile olduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk etapta altyapı ve kanalizasyonu bulunmayan Çamlık ve Şelale Mahallelerinin bu eksiklerini giderdi. Manavgat Belediyesi de yol-kaldırım çalışmaları, yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra hem belgemizi güzelleştiren hemde vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri parklar kazandırdı. Ne zaman bir talebimiz olsa hemen çözümü için harekete geçen Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyelerine Sarılar'da yaşayan vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA