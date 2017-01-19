Ekonomik Sıkıntıların Neden Olduğu İntihar Girişimini Polis Önledi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde ekonomik sorunlar yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Ali T., bunalıma girdiği için 4 katlı hastane inşaatının en üst katında intihar girişiminde bulundu. İntihara kalkışan adam, polis memurunun beline sarılıp çekmesiyle ölümden kurtarıldı.

ATLAMA İHTİMALİNE KARŞI HAVA YASTIĞI AÇILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaat halindeki 4 katlı belediye hastanesinin üst katına çıkan Mehmet Ali T. çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden ayaklarını aşağı sarkıtarak kenara oturdu. Mehmet Ali T.'nin intihar edeceğini düşünen çevredekiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Şahsın atlama ihtimaline karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı.

POLİS MEMURU, BELİNDEN TUTARAK KURTARDI

Aşağıdan ikna çabaları sürerken; bulunduğu yere fark ettirmeden çıkan polis memuru beline sarılarak Mehmet Ali T.'yi geri çekti. İnşaattan indirilen Mehmet Ali T., ambulansla sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

EKONOMİK NEDENLERLE BUNALIMA GİRDİ

Hastanedeki kontrollerin ardından polis merkezinde ifadesi alınan Mehmet Ali T.'nin intihar etme düşüncesi olmadığı, ekonomik nedenlerle bunaldığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği belirtildi.