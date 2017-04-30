Manavgat Irmağı Coştu

Antalya'nın Manavgat Irmağında su seviyesi mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Manavgat Şelalesinde bulunan tesislerin alt kısımları sular altında kaldı.



Kış aylarında sık sık su seviyesinin düşmesi nedeniyle yosunlar ortaya çıkan, şelalenin taşları üzerinde insanların karşıdan karşıya geçtiği Manavgat Irmağında su seviyesi mevsim normallerinin üzerine yükseldi.



Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Manavgat Şelalesi başta olmak zere ırmak kenarında bulunan tesislerin ırmak kenarında kalan bölümleri sular altında kalırken, su seviyesinin bu mevsimde bu kadar yükselmesi vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.



Irmak kenarındaki işletme sahipleri, su seviyesinin yükselmesinin sebebinin baraj göllerinde yüksek miktarda su tutulması ve geçtiğimiz hafta yüksek kesimlere yağan karların erimeye başlaması olduğunu ileri sürdü. - ANTALYA