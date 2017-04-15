Manavgat Implant Için Almanya'dan Geldi

Implant için Almanya'dan geldi



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT, (DHA) - ALMANYA'da yaşayan Mehmet Karaca, implant tedavisini yaptırmak için Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni (ADSM) tercih etti.



Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Manavgat ADSM sağlık turizmi konusunda önemli gelişim gösterdi. Halihazırda aynı anda 10 implant uygulamasının yapılabildiği merkezle ilgili bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Dt. Ali Tarakçıoğlu, konum olarak her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Manavgat'ın ünlü Side bölgesinde yer almalarının bir şans olduğunu söyledi. Hem vatandaşa hem de bölgeye tatile gelen turistlere hizmet verdiklerini anlatan Tarakçıoğlu, "Merkezimizde 4 periodontoloji uzmanı, bir protetik diş tedavisi uzmanı ve 5 diş hekimiyle birlikte toplam 10 hekimle implant tedavisi hizmeti vermekteyiz. Merkezimizde aynı anda 10 hastamıza implant uygulaması yapabilmekteyiz" dedi.



Manavgat ADSM'ye sadece tatile gelen turistlerin değil, diş rahatsızlığı olan yabancı ülkelerden insanların da geldiğini kaydeden Başhekim Tarakçıoğlu, hastaların Side bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otellerde konaklayarak, tedavilerini sürdürdüklerini, ücretlerin özellikle Avrupa ve İskandinav ülkelerinden çok ucuza olduğunu vurguladı.



ALMANYA'DA 4200 EURO



Almanya'dan Manavgat ADSM'ye implant tedavisi için gelen insan kaynakları uzmanı Mehmet Karaca'da, 25 yıldır Duesseldorf kentinde yaşadığını belirterek, "Bulunduğum şehirde dişlerimdeki rahatsızlık için araştırma yaptım. Bana en uygun olarak 4200 Euro fiyat verildi. Bir de Türkiye'yi araştırmak istedim. Manavgat ADSM'de aynı malzemelerle yapılacak olan implant uygulamasının sadece 2000 TL'ye olacağını öğrenince buraya geldim. Şimdi sadece bu tedavi için 1 haftalığına geldim. Sonrasında 3 ay sonra ailemle geldiğimde de protezimizi takıp bitirmiş olacağız" diye konuştu.



8 AYDA 200'DEN FAZLA UYGULAMA



Diş hekimi ve diş eti hastalıkları uzmanı Zübeyde Öztürk, implantın diş kaybına bağlı oluşan estetik ve fonksiyonun yerine getirilmesi amacıyla hastanın ağız içine uygulanan madde olduğunu aktardı. Öztürk, Manavgat ADSM'de 8 ay içerisinde 214 implant uygulamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Tedavi için Almanya'dan gelen Mehmet Karaca'nın sol alt bölgesinde 3 diş eksiği olduğunu anlatan Öztürk, "Normal şartlarda bu bölgeye hareketli bir protezin uygulamamız gerekir. Ancak implant uygulamamızla hasta hareketli bir protez kullanacağına sabit olarak yerleştireceğimiz bir protez kullanımına devam edecek" dedi. İmplant uygulamasının 3-4 ay sürdüğünü belirten Öztürk, "İlk aşamasını şimdi gerçekleştiriyoruz. 3 ya da 4 ay sonra hastanın durumuna göre geldiğinde protezi de takarak tedaviyi tamamlayacağız" diye konuştu.



(Tür: Yurt)