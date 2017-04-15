Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Konser Verdi

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Manavgat'ta konser verdi.



Manvgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Şef Onur Gök yönetimindeki 60 kişilik topluluk, "Türküler Sevdamız" adlı konseri verdi.



Konseri, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda vatandaş izledi.



Türkiye'nin dört bir yanından 15 eserin seslendirildiği konserde vatandaşlar, türkülere eşlik etti.



Son olarak koro, İzmir Marşı'nı seslendirirken vatandaşlar, ellerinde bayraklarla koroya eşlik etti.





Konserin ardından konuşma yapan Başkan Sözen, Türkiye'nin dört bir köşesinden güzel esintileri sunan koro sanatçıları ve onları hazırlayan hocalarına teşekkür etti.



Şef Gök ise, Türk Halk Müziği Topluluğu korosunun çalışmalarına ve gelişimine destek veren Manavgat Belediye Başkanı Sözen'e teşekkür etti.



Sözen, Gök'e teşekkür plaketi ve çiçek verdi.