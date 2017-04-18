Manavgat Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı

Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, Çardak, Sağarin, Kepez, Zahmadın, Düzağaç ve Karabük gibi mahallelere toplamda 21 kilometrekil alanda sıcak asfalt ve yama çalışması gerçekleştirildi. Sağarin-Kepez anayolunda 5 kilometre, Kepez'de 2 kilometre sıcak asfalt döken ekipler, Sarayyeri'nde 7 kilometre, Zahmadın'da 300 metre, Karabükt'e 3 kilometre, Düzağaç'ta 4 kilometrelik alanda asfalt yaması gerçekleştirdi. Mahalleleri'nde Manavgat Belediyesi'nin hizmetleriyle buluşan bölge halkı, çalışmalardan dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür ederken yollarının asfaltlanmasıyla rahat bir şekilde ulaşım sağlayacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kırsal mahalleleri, Manavgat Belediyesi'nin hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Sözen"Kırsal mahallelerimizde yaptığımız sıcak asfalt çalışması ile vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlama imkanı bulacak. Manavgat Belediyesi, bütün kente ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet götürmeye devam edecektir" dedi. - ANTALYA