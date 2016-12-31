Manavgat-Akseki-Konya Karayolunun Trafiğe Açılması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Akseki-Seydişehir Konya karayoluna alternatif ulaşım yollarını açıkladı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 29 Aralık tarihinde saat 06.30 itibari ile yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki, Seydişehir, Konya karayolu tamamen araç trafiğine kapandığı hatırlatıldı.



Emniyet Antalya'dan-Konya'ya ulaşabilmek için ise alternatif güzergahları şöyle belirledi: "Akseki-Cevizli-Bademli-Uğurlu-Huğlu-Üstünler-Karadiken-Beyşehir-Üçpınar-Karabayat-Yunuslar üzerinden Konya'ya ulaşım tek şerit üzerinden verilmektedir. Konya'dan Antalya'nın Akseki ilçesine tek şerit geliş olarak araç trafiğine açık olup, güzergah Karacaören-Geverekli-Karabulak-Seydişehir-Yarpuz-Akseki'ye varıştır. Karayollarının çalışmaları devam etmekte olup yol tamamen açıldığında bilgi verilecektir." - ANTALYA