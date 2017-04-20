Manavgat 4 Gündür Haber Alınamıyor

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde oturan 25 yaşındaki İlhan Uzun'dan 4 gündür haber alınamıyor.



Manavgat'a 8 sene önce gelen ve yaz aylarında otellerde kışın ise çeşitli işlerde çalışan İlhan Uzun, geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi'nde oturduğu evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Oğlunu kayıp olduğunu aynı evi paylaştığı arkadaşı A.K.K.'den öğrenen baba dün Manavgat'a gelerek Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Manavgat'ta oturan Himmet Uzun da aramalarda ağabeyi Mehmet Uzun'a yardım etti.



Oğlunun bulunduğu caddeden itibaren polislerle birlikte sokak sokak, cadde cadde güvenlik kameralarını kontrol eden baba Mehmet Uzun, "Oğlumun salı günü kaybolduğunu öğrendim. Hemen buraya geldim. Kameralara bakıyoruz. Sabah saat 04.10'da üzerinde eşofmanlarla bu caddeden geçtiği görülüyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum. Neredeyse ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.



Kayıp İlhan Uzun'la ilgili başvurunun alındığı andan itibaren Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.