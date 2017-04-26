Mamut Art Project sanatseverlerle buluştu

Akkök Holding sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl 26 – 30 Nisan tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak olan Mamut Art Project'in özel daveti iş ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Akkök Holding sponsorluğunda genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunarken; koleksiyonerler, galeri yöneticileri ve küratörler için de bir keşif alanı oluşturan Mamut Art Project açılışı sanat ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, Yönetim Kurulu Üyesi Raif Ali Dinçkök ve eşi Esra Tümen Dinçkök, Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ve esi Cenk Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü katıldı.

Geceye katılanlar arasında ayrıca; Celal-Şebnem Çapa, Feryal Gülman, İzzet-Moris Antebi, Melis &Ali Gürsoy, Sernur Çiftçi, Nevbahar Koç ve Sitare Kalyoncuoğlu gibi tanınan isimler yer aldı.

Mamut Proje Direktörü Seren Kohen ve Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta ziyaretçiler resim, video, heykel, fotoğraf, yerleştirme, dijital, kolaj, grafiti ve performans gibi alanların dışında oyun sanatı (game art), dokuma sanatı (yarn art), gif ve çizgi roman gibi farklı disiplin ve türlerden de eserleri dikkatle inceledi.

Mamut Art Project'te 5. yılı geride bıraktıklarını belirten Mamut Art Proje Direktörü Seren Kohen şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı ulaşılabilir sanat etkinliği olan Mamut Art Project'in bu yıl 5. yılını kutluyoruz. 5 yıl önce çıktığımız bu yolculukta bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yola sanat piyasasının üretim ve sergileme koşullarındaki engellere takılan genç yeteneklere fırsat yaratmak için çıktık. Geçtiğimiz yıllarda Mamut Art'a katılan ve sonrasında kişisel sergi açan, bienale çağırılan ya da karma sergilere katılan birçok sanatçı arkadaşımızın olmasından ötürü mutluluk duyuyoruz. Onların başarısı bize de sevinç ve gurur veriyor. Bu yıl

Mamut Art'a değerli seçici kurulumuz tarafından seçilen 50 sanatçının da önümüzdeki dönemde başarılara imza atacağına inanıyorum."

Mamut Art'a destek olmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirten Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ise açılışta şunları söyledi:

"Akkök Grubu olarak kendimizi "Geleceğe Yatırım" yapan bir şirket olarak görüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda da 3 yıldır Mamut Art'ın destekçisiyiz. Mamut Art, diğer etkinliklerden sanat dünyasında engellere takılan birçok genç sanatçıya kendini ifade etme ve eserlerini sunma olanağı vermesiyle ayrılıyor. Mamut Art, genç yetenekleri destekleyen, yaratıcı işleri keşfeden ve onların başkaları tarafından keşfedilmesine olanak sağlayan bir proje. Akkök Holding olarak genç sanatçılara verilen bu fırsata destek olduğumuz için gururluyuz."

500 eser ziyaretçilerle buluşuyor

Türkiye'nin bağımsız sanatçılara özel, ulaşılabilir sanat etkinliği projesi olan Mamut Art Project'te bu yıl 50 genç sanatçının 500'den fazla eseri sergileniyor. 26 – 30 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta ziyaretçilerini ağırlayacak olan Mamut Art Project'in bu yılki jürisinde Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ali Raif Dinçkök, günümüzün en önemli kavramsal sanatçılarından Sarkis, sanat danışmanı Elif Bayoğlu, küratör ve yazar Övül Durmuşoğlu ile güncel sanat eleştirmeni Murat Alat yer aldı. Seçici Kurul, gelen 1000 başvuru arasından eleme yaparak 50 sanatçının işlerinin sergilenmesine karar verdi.

