Mamut Art Project 2017" Yarın Başlıyor

Bağımsız genç sanatçıları desteklemeyi amaçlayan "Mamut Art Project 2017" yarın kapılarını açacak.



Akkök Holding destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlik, Maçka'daki Küçük Çiftlik Park'ta geçekleştirilecek.



Mamut Art Project Direktörü Seren Kohen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok tanınmamış, kariyerinin başında olan sanatçılara yer verdiklerini söyledi.



Proje kapsamında her sanatçının kendi temasına ve kendi sergisine karar verdiğini aktaran Kohen, önceki yıllara göre çok farklı bir etkinlik hazırladıklarını dile getirdi.



Kohen, özellikle yerleştirme sanatında ziyaretçilerin çok memnun kalacağını ifade ederek, "Sanatçılarımız 'Mamut'tan sonra kariyerlerinde çok büyük adımlar atıyor. En büyük amacımız buydu zaten. Yapmak istediğimiz şeye ulaşmak bizi hem mutlu hem motive ediyor. Gençlerin bir sanat eseri almayı ve onunla yaşamayı istediğini de görüyoruz. Bu kümeyi 5. yılında daha da genişlettik. Genç koleksiyoner sayısı gittikçe artıyor." diye konuştu.



"Mamut Performansları"nda 14 sanatçı



Bu yıl yeni çağdaş sanat dallarından eserler de geldiğine dikkati çeken Kohen, şunları kaydetti:



"Geçen yıl küçük bir program halinde yaptığımız performansları, bu yıl Simge Burhanoğlu ve Seyhan Musaoğlu'nun küratörlüğünde 'Mamut Performansları' adı altında yapıyoruz. Birçok sanatçının kendi bedenini kullanacağı, farklı tarzlarda çağdaş sanat performansları olacak. Çok kısa sürede hazırlanan, yurt dışında bile bulunamayacak çapta bir proje olacak. Her sanatçı başka bir şey yapacak. Farklı sürelerde ziyaretçiyi de içine alan işler olacak. 'Nasılsın' temasıyla 14 sanatçı ziyaretçilerle bir araya gelecek."



Mamut Art Project Artistik Direktörü Tuba Kocakaya da "Mamut Art Project"in her yıl gelişme kaydettiğini ve tecrübe kazandıklarını anlattı.



Kocakaya, sanatçılara iki yıldır portfolyo günleri yaptıklarını belirterek, "Sanatçılar dosya hazırlamayı, sunum yapmayı, proje oluşturmayı görüyorlar. Çünkü sanatçı başarılı olsa da kendisini iyi ifade edemediğinde karşı taraf tarafından anlaşılmıyor. Üniversitelerde mezun olduktan sonra ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler öğretilmiyor. Biz, burada sanatçılarla sektör profesyonellerini buluşturuyoruz. Bunu yapmadan önce de bir kaynak noktası oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.



Son gün 30 Nisan



Koleksiyonerler, galeri yöneticileri ve küratörler için bir keşif alanı oluşturmayı hedefleyen "Mamut Art Project 2017"de, farklı disiplinlerden 500'den fazla eser bir arada sergilenecek.



Her yıl yeni sanatçılara yer veren projede bu yıl resim, video, heykel, fotoğraf, yerleştirme, dijital, kolaj, grafiti ve performans gibi alanların dışında oyun sanatı (game art), dokuma sanatı (yarn art), gif ve çizgi roman gibi farklı disiplinler ve türler de yer alacak.



Projenin bu yılki jürisi Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ali Raif Dinçkök, kavramsal sanatçı Sarkis, sanat danışmanı Elif Bayoğlu, küratör Övül Durmuşoğlu ile güncel sanat eleştirmeni Murat Alat'tan oluştu.



Seçici kurul tarafından, bin başvuru arasından 50 sanatçının işlerinin sergilenmesine karar verilirken, seçilen eserlere yaklaşık 10'ar metrekarelik kişisel alan oluşturuldu.



Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, sanatçı kolektifi "Krüw" ile ortaklaşa gerçekleşecek "ikonz"da, "Krüw"ün "Mamut"a özel edisyon serigrafi baskıları etkinlik alanında sergilenecek.



Etkinlik, 30 Nisan'da sona erecek.