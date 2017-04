Mamut Art Project 2017 başladı

50 genç sanatçı Mamut'ta eserlerini sergiliyor



İSTANBUL - Bağımsız 50 genç sanatçı 400'den fazla eserini, Akkök Holding sponsorluğunda Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Mamut Art Project 2017'de sergileme fırsatı buldu.

Bağımsız sanatçılara eserlerini sergileme olanağı veren ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Mamut Art Project 2017, Akkök Holding sponsorluğunda Küçükçiftlik Park'ta başladı. Mamut'ta farklı disiplinlerden 50 genç sanatçının 400'den fazla eseri 26-30 Nisan tarihleri arasında bir arada sergilenecek. Koleksiyonerler, galeri yöneticileri ve küratörler için de bir keşif alanı oluşturan projede bu yıl resim, video, heykel, fotoğraf, yerleştirme, dijital, kolaj, grafiti ve performans gibi alanların dışında oyun sanatı (game art), dokuma sanatı (yarn art), gif ve çizgi roman gibi farklı disiplinler ve türler de yer alıyor.

"Bin başvuru arasından ilk 50'ye giren eserler sergileniyor"

Projenin Direktörü Seren Kohen, sanatçıların mezun olduktan sonra galerilere, küratörlere ulaşmak için çok çabaladıklarını, projeyle amaçlarının bu dönemi biraz hızlandırmak olduğunu söyledi. Kohen,"Sanatçılar ile küratörler, galericiler ve koleksiyonerler arasında bir bağ kurmak istiyoruz. İkinci amacımız ise birazcık daha genç sanatçılar olduğu için uygun olduğundan genç koleksiyonerler kitlesini biraz genişletmek. Bu sene bin adet başvuru aldık başvuruları internet üzerinden kabul ediyoruz. Daha sonra 5 kişilik jürimiz başvuruları değerlendiriyor. Her sene jüri değişiyor bu sene jürimiz Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ali Raif Dinçkök, günümüzün en önemli kavramsal sanatçılarından Sarkis,sanat danışmanı Elif Bayoğlu, küratör ve yazar Övül Durmuşoğlu ile güncel sanat eleştirmeni Murat Alat'tan oluştu" dedi.

Jürinin bu başvuruları değerlendirip sergilenecek 50 kişiyi seçtiklerini belirten Kohen, "Sergide 500'ün üzerinde eser var. Sergi Çarşamba gününden Pazar gününe kadar tam 5 gün sürecek. Sergi ziyaretçilere açık, sergi sonunda sanatçılarla biz 4 ay daha çalışmaya devam ediyoruz. Bu dört ayın sonrasında sanatçıları kariyerlerinde ilerlemeleri için bırakıyoruz. Sanatçı burada işini sergilemek için hiçbir şekilde hiçbir bedel ödemiyor. Buda bizi diğer fuarlardan çok ayrıştırıyor.Bu genç sanatçılar belki bir iki karma sergi belki mezuniyet projelerinde yer almış olabilir. Ama gerçek anlamda kişisel iyi bir yerde sergi açmış sanatçıları, galerilerle çalışmış olan sanatçıları projeye kabul edemiyoruz. Ziyaretçiler burada 50 farklı sanatçı keşfetmeye gelmeliler. Her sanatçının kendi dilini, ne anlattığını görmeye gelmeliler. Projemiz 26-30 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta sabah 11 akşam 20.00 arasında olacak" diye konuştu.

"Eserlerimde sanal hayatın insanları nasıl yalnızlaştırdığını anlatmaya çalıştım"

Eseri sergilen genç sanatçı Mert Keskin, Dijital Art üzerine çalıştığını ve bunun Türkiye'de de yaygınlaşmasını istediğini aktardı. Keskin, "Mamut Art Project zaten yıllardır düzenlenen bir proje. Genç sanatçılara eserlerini sergilemek için büyük bir şans tanıyorlar. Ekipman,kurulum, proje öncesi ve sonrası destek olsun gençler ve yeni sanatçılar için uygun ve özel bir yer. Dijital Art ile ilgileniyorum. Eserlerin ana teması günümüzdeki sanal hayatın bizleri aslında ne kadar yalnızlaştırdığından bahsediyor onu anlatmaya çalıştım. Sonsuz ekranlara bakıp duruyoruz. Sürekli ellerimizde telefonlar, bilgisayaralar, tabletler var. İnsanlar gerçek kendi hayatlarını artık bir kenara bırakıp o sosyal mecralardaki online hayatlarını daha fazla düşünmeye başladılar, orayı daha parlak göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Anılarını orada paylaşıyorlar, bütün her şey orada dönüyor artık. Bende eserlerimde bunu anlatmaya çalıştım. İnsanların aslında bu dünya ile daha çok yalnızlaştığını betimlemeye çalıştım" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de aştığı ile sergisi olduğunu dile getiren Keskin, "Aslında daha evvel yurt dışında bir çok sergiye katıldım. Daha çok yurt dışını düşünüyorum ama Türkiye'de de artık bundan sonar fırsatlar olursa hepsini değerlendirmek istiyorum. Bu aslında dijital bir kolaj 3D grafikler mevcut bildiğiniz kolaj materyalleri gibi hepsini tek tek keserek belli bir bütünlük oluşturdum. Bildiğiniz kağıt kolaj mantığının dijitalleşmiş hali aslında. Umarım Dijital Art Türkiye'de de dünyadaki olduğu gibi yerini bulmaya başlar" ifadelerini kullandı.