Bağımsız genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunarken; koleksiyonerler, galeri yöneticileri ve küratörler için de bir keşif alanı oluşturan Mamut Art Project 2017, 26-30 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek.



Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut'ta farklı disiplinlerden 50 genç sanatçının 400'den fazla eseri bir arada sergilenecek.



Türkiye'nin bağımsız sanatçılara özel, ulaşılabilir sanat etkinliği projesi Mamut Art Project, bu yıl da Akkök Holding'in ana sponsorluğunda yola devam ediyor. Her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen ve bu sene beşincisi düzenlenen Mamut Art Project, 26-30 Nisan 2017 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek. Projede bu yıl resim, video, heykel, fotoğraf, yerleştirme, dijital, kolaj, grafiti ve performans gibi alanların dışında oyun sanatı (game art), dokuma sanatı (yarn art), gif ve çizgi roman gibi farklı disiplinler ve türler de yer alacak.



1000 başvuru yapıldı



Mamut'un bu yıl ki jürisi, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ali Raif Dinçkök, günümüzün en önemli kavramsal sanatçılarından Sarkis, sanat danışmanı Elif Bayoğlu, küratör ve yazar Övül Durmuşoğlu ile güncel sanat eleştirmeni Murat Alat'tan oluştu. Seçici Kurul, bu yıl beşinci kez düzenlenen Mamut Art Project'de 1000 başvuru arasından 50 sanatçının işlerinin sergilenmesine karar verdi. Seçilen 400'den fazla eser mekanda yaklaşık 10'ar metrekarelik kişisel alanı bulunacak sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getirecek.



Mamut Performansları ilk kez!



Bu yıl ayrıca, Simge Burhanoğlu ve Seyhan Musaoğlu'nun küratörlüğünde düzenlenecek Mamut Performansları programı, performans sanatçılarına da ev sahipliği yapacak. Mamut 2017'nin bir diğer yeniliği ise, sanatçı kolektifi Krüw ile ortaklaşa gerçekleşecek "İkonz" olacak ve grafiti sanatçılarından illustratörlere, animasyon sanatçılarından heykeltraşlara pek çok alandan sanatçıları buluşturan Krüw'ün Mamut'a özel edisyon serigrafi baskıları etkinlik alanında sergilenecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : KüçükÇiftlik Park



Mekan Adresi : Kadırgalar Caddesi



Başlangıç Saati : 26.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Mamut Art Project 2017 Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır