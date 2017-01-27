Eataly Mutfak Atölyesi'nin "Mamma Mia" adlı workshop etkinliğinde anne ve çocukları mutfakta eğlenecek.



"Anne çocuk mutfakta eğleniyoruz."



Menu:



Polpette di Carne / Köfte



Salsa di Pomodorro / Domates Sos Patatine Fritte / Patates Kızartması Maoinese Fatta in Casa / Ev Yapımı Mayonez Ketchup Fatto in Casa / Ev Yapımı Ketçap



*Ev yapımı limonata ikramdır.



Çocukların bir yetişkin eşliğinde katılmaları gerekmektedir. 5 - 9 yaş aralığında olmayan katılımcılar mutfağa alınmayacaktır.