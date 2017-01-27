Eataly Mutfak Atölyesi'nin "Mamma Mia" adlı workshop etkinliğinde anne ve çocukları mutfakta eğlenecek.
"Anne çocuk mutfakta eğleniyoruz."
Menu:
Polpette di Carne / Köfte
Salsa di Pomodorro / Domates Sos Patatine Fritte / Patates Kızartması Maoinese Fatta in Casa / Ev Yapımı Mayonez Ketchup Fatto in Casa / Ev Yapımı Ketçap
*Ev yapımı limonata ikramdır.
Çocukların bir yetişkin eşliğinde katılmaları gerekmektedir. 5 - 9 yaş aralığında olmayan katılımcılar mutfağa alınmayacaktır.
Kaynak: Etkinlik.io