Mamma Mia

Eataly Mutfak Atölyesi'nin "Mamma Mia" adlı workshop etkinliğinde anne ve çocukları mutfakta eğlenecek.

Mamma Mia

Eataly Mutfak Atölyesi'nin "Mamma Mia" adlı workshop etkinliğinde anne ve çocukları mutfakta eğlenecek.

"Anne çocuk mutfakta eğleniyoruz."

Menu:

Polpette di Carne / Köfte

Salsa di Pomodorro / Domates Sos Patatine Fritte / Patates Kızartması Maoinese Fatta in Casa / Ev Yapımı Mayonez Ketchup Fatto in Casa / Ev Yapımı Ketçap

*Ev yapımı limonata ikramdır.

Çocukların bir yetişkin eşliğinde katılmaları gerekmektedir. 5 - 9 yaş aralığında olmayan katılımcılar mutfağa alınmayacaktır.

Kaynak: Etkinlik.io