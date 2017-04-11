Mamaklı Çocuklara Doğa ve Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Mamak'ta bulunan sahipsiz hayvanları tedavi eden ve sahiplendiren Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bölgede bulunan anaokullarında hayvan davranışları, doğa ve hayvan sevgisi konulu eğitimler vermeye devam ediyor.



Son olarak Manolya Anaokulu'nda verilen eğitimde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Salgırlı, Araştırma Görevlisi Etkin Şafak ve Uzman Veteriner Hekim Burcu İnsal, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini anlattı. Eğitim sırasında Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin sahiplenmiş olduğu özel eğitimli Karamel adındaki labrador melezi köpek de miniklerin ilgi odağı oldu. - ANKARA