Mamak Yatırımcının Gözdesi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Görüyoruz ki artık Mamak yatırımcının da gözdesi haline gelmiş durumda" dedi.



İlçenin çehresini değiştiren projeleri sonrasında yatırımcının da gözdesi haline gelen Mamak'ta yeni işyerleri açılıyor. Büyüyen Mamak'la birlikte esnafında yatırım için tercihi Mamak oluyor. İlçeye gelen büyük sanayici, esnaf ve yatırımcılar hizmete sundukları işyerleriyle birlikte ilçedeki istihdama katkıda bulunuyor. Başkent'in köklü esnaflarından olan Mustafa Karadeniz de yatırım için Mamak'ı tercih ederek 6. ve en büyük mağazasını Mamak'ta açtı. Plevne Caddesi üzerinde hizmete giren Netiz Gross'un açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, eski Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İstikrarlı bir şekilde Mamak'ta yeni yeni işyerlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Görüyoruz ki artık Mamak yatırımcının da gözdesi haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu.



Bin 500 metrekarede hizmet verecek



Başkan Akgül açılış sonrasında Netiz Gross'u gezerek Mustafa Karadeniz'den bilgi aldı. Toplam 40 kişinin çalışacağı mağaza bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet verecek. - ANKARA