Mamak'ta Yeni Müfredata Uygun Bilim Merkezi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Başkent'in ilklerinden olan ve son derece kapsamlı bir şekilde açılışa hazırlanan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni Mamak Kaymakamı Ali Mantı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'le birlikte inceledi.



Planetaryum kule içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamaları hakkında detaylı bilgi alan Akgül, cihazların ilk denemelerini de yaptı. Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bilim Merkezi Tasarımcısı Elektrik Elektronik Mühendisi Volkan Tekin merkeze yerleştirilen 6 simülatör ve 6 sanal gerçeklik uygulaması ile dünyadaki örneklerinden sıyrıldığını dile getirerek, "Merkezimiz matematik, teknoloji, tarih ve mühendislik uygulamalarına olanak sağlıyor. Merkez, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatında ortaya çıkan eğlenirken öğrenme metodunun da uygulanmasına olanak sağlayacak" dedi.



Öğrenciler yeni müfredatı uygulayabilecek



Planetaryum kule içerisine kurulan sistemler tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Merkezde bulunan Robot Atölyesi, Elektronik Atölyesi, Topraksız Tarım Seti ve diğer atölyeler Milli Eğitim bakanlığının yeni müfredatı için eksiksiz bir imkan sağlıyor. Üç boyutlu görsel sunum odası aynı zamanda biyoloji ve kimya atölyesi olarak da kullanılabilecek özelliklere ve donanıma sahip.



Deney setleriyle öğrenecekler



Merkez, dünyada bu konuda hizmet veren benzer örneklerinden çok daha gelişmiş imkanlara sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Öğrenciler hem teorik bilgileri hem de uzay çalışmalarından edinilen deneyimleri deney setlerinde yaşayarak bilgi sahibi olacak. Deney setleri ve konu anlatımlarında Evren, Galaksi, Yıldız ve Planetaryum kırılımları temel alınarak Kara Delikler, Sicim Teorisi, CERN gibi teorik bilgiler ile desteklenecek. Merkezde ayrıca astronotların uzaydaki yaşamları, kullandıkları aletler, gıdaları deney düzenekleri anlatılacak.



Tüm uzay meraklılarına zengin içeriğiyle hitap edecek



Planetaryum kulenin son derece zengin bir içerikle hazırlandığını dile getiren Mamak Kaymakamı Ali Mantı, "Merkez her yönüyle çok donanımlı bir şekilde hazırlanmış" dedi. Tüm uzay meraklılarının Mamak'ta buluşacağını dile getiren Akgül, "Simülatörleri, sanal gerçeklik uygulamaları, kubbe perdesi ve daha bir çok imkanıyla birlikte Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi sadece Türkiye'de değil dünyadaki en iyi örneklerden birisi olarak hizmet verecek" ifadelerini kaydetti. - ANKARA