Mamak'ta Şehitler Adına Hatıra Ormanı Kuruldu
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yusuf Elitaş ve Yusuf Çelik adına Mamak’ta hatıra ormanı oluşturuldu.
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yusuf Elitaş ve Yusuf Çelik adına Mamak'ta hatıra ormanı oluşturuldu.
Bin adet fidanın toprakla buluştuğu hatıra ormanındaki programa Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şehit aileleri, gaziler, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı. Mamak Belediyesi, Ankara İmam Hatip Platformu, Ankara Spor İzcilik Gençlik Eğitim ve Çevre Derneği üyelerinin düzenlediği programa katılan herkese dikecekleri ağaç için kendi adlarını taşıyan künyeler dağıtıldı. Toprağa ilk fidanı Akgül şehit aileleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına dikti. Akgül, "15 Temmuz'da ülkemizi ve milletimizi canları pahasına koruyan şehitlerimizin isimleri bu hatıra ormanı ile sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.
15 Temmuz günü milletin devletini ve demokrasiyi korumak için sokağa çıktığını ve kiminin gazi, kiminin şehit olduğunu kaydeden Kaymakam Ali Mantı ise, "Nasıl ki ormanlar bizim geleceğimizin teminatı ise, demokrasi adına tanklara, mermilere kendini siper edip şehit olan kardeşlerimiz de bu milletin geleceğinin garantisi olmuştur" dedi.
Fidan dikiminin ardından programa katılan öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Akgül'e Kredi Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Mamak Belediye Başkanvekili Faruk Gültekin, Kızılay Mamak Şube Başkanı Şükrü Can da eşlik etti. - ANKARA