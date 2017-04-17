Mamak'ta 'Hoş Geldin Bebek' Kampanyası

Mamak Belediyesinin uyguladığı 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Uygulama başladığı günden bugüne Mamak'ta 15 bin 650 çocuk dünyaya gözlerini açarken, kampanya çerçevesinde ailelere; içerisinde 10 parça zıbın takımı, bebek taşıma çantası, malzeme taşıma çantası, biberon ve damaklı emzik bulunan paketler hediye ediliyor.



Ailelerin maddi yükünü de hafifleten uygulama çiftler arasında da mutlulukla karşılanıyor. Mamak'ı geniş bir aile olarak düşündüklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hoş Geldin Bebek kampanyası Mamaklı olmamın farkını ve ayrıcalığını yaşatan bir uygulama. Bu kampanya ile hem ailelerin yükünü hafifletiyoruz hem de sevinçlerini paylaşarak çoğaltıyoruz. Sosyal belediyeciliğin bütün imkanlarını Mamaklılar için kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz" dedi. - ANKARA