Mamak'ta Erken Tanı Semineri

Geçtiğimiz yıllarda binlerce Mamaklı kadına ulaşarak kanser hakkında bilgilendirme semineri düzenleyen Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) seminerlerine Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde devam ediyor.



Kadınlarımızı her yıl olduğu gibi bu yılda bilinçlendirmeye devam edeceğiz diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hepimiz kanserde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Erken teşhis için bireylerin asgari bir bilinç düzeyine erişmesi gerekiyor. İlk belirtilerin fakına varabilen vatandaşlar aynı zamanda KETEM'ler aracılığıyla neler yapabileceğini ve nasıl hareket edebileceğini de bu seminerlerde öğreniyor" dedi.



Katılımcılara ücretsiz tarama



Seminerde katılımcılara rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri hakkında kendi kendine yapabilecekleri uygulamalar anlatılırken, erken tanının da önemine dikkat çekiliyor. Sigara ve beslenmenin kanserle olan ilişkisinin de ele alındığı seminerde geniş bilgi veriliyor. Konuya ilişkin bilgileri KETEM görevlileri Tıbbi Teknolog Hatice Şöhretli ve Dr. Neşe Canoler tarafından gerçekleştiriliyor. Seminere katılanlara da ücretsiz tarama testi yapılıyor. - ANKARA