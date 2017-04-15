Mamak'ta 60 Bin Kişi Evde Sağlık Hizmetinden Faydalandı

Mamak Belediyesi'nin sağlık alanındaki örnek projesi Evde Sağlık Hizmeti devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 7 bin 30 aileye evlerinde sağlık hizmeti verilen uygulama kapsamında, bugüne kadar 60 bin 603 aile ziyaret edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Binlerce vatandaşın ayağına ücretsiz sağlık ve evde bakım hizmeti götüren Mamak Belediyesi kimsesiz, yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü evde sağlık hizmetlerinde bu yılın ilk 4 ayında ise, 2 bin 226 vatandaşa ulaşıldı. İnsan sağlığının son derece önemli olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İnsan sağlığına yapılan hizmet, en güzel hizmettir. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız mümkün olduğu kadar daha çok vatandaşımıza bu hizmeti götürmek" dedi.



Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, kendilerini Alo Mamak 444 0 149, 550 70 21, 550 70 36 ve 550 70 68 numaralardan arayan ve evde sağlık hizmeti talebinde bulunan hastaları evlerine giderek önce tespit ediyor. Ardından muayene edilen hastaların periyodik olarak takibi gerçekleştiriliyor. Ekip doktorunun konsültasyon istediği durumlarda dahiliye, genel cerrahi ve romatoloji alanlarındaki uzman doktorlarla birlikte muayene gerçekleştiriliyor. Evde Sağlık Hizmeti ekibinde bir doktor, hemşire ve acil tıp teknisyeni bulunuyor. Hiç bir ücret alınmaksızın hasta muayenesi, yaşlı, yatalak ve felçli bakımı, yatak yarası bakımı, serum takılması, pansuman, enjeksiyon, sonda değişimi ve şeker, tansiyon takibi gerçekleştirilirken, yaşlı, yatalak, engel, yatağa bağımlı engelli, kimsesiz ve obezite hastalarına muayene önceliği tanınıyor. Ayrıca hastalara mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. - ANKARA