Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'nda Büyük Bakım Başladı

Başkent'in en hijyenik havuzlarından biri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu yıllık büyük bakım çalışmaları başladı.



Ocak ayının ortasında başlayan ve yaklaşık bir ay sürecek çalışmalarda Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu son derece kapsamlı bir genel bakımdan geçecek. Bakım çalışmalarından öncelikli olarak havuzun suyu kademeli olarak boşaltılıyor. Havuz içerisinde kullanılan kimyasallar nedeniyle hasar gören, deforme olan fayanslar tamir edilecek ve derz dolgular yenilenecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Yüzme havuzumuzda hijyene büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yıl içerisinde düzenli olarak havuzumuzun bakımları yapılıyor. İlgili yönetmelikler doğrultusunda yıllık bakımı yapılan havuz vatandaşlara en konforlu ve en hijyenik şekilde hizmet etmeye devam edecek" dedi.



Kapsamlı bakım çalışmasında havuzun hijyenini ve su dengesini sağlayan denge tankları, kum filtreleri ve filtrasyon sisteminin de bakımı yapılacak. Havuzun otomasyon sisteminin de kalibrasyonu yapılarak güncellenmesi sağlanacak. - ANKARA