Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi 7 Gün 24 Saat Hizmet Veriyor

Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi bu yılın ilk dört ayında toplam 18 bin 194 çağrıya cevap verdi. Mamaklılar çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat çağrı merkezini arayarak bilgi alıyor.



Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkanlarını kullanan Mamak Belediyesi, 2017'nin ilk 4 ayı içerisinde 18 bin 194 çağrı alırken, dijital ortam, sosyal medya ve mailler üzerinden gelen elektronik çağrılardan ise 7 bin 980 talep ve öneri aldı. Belediye olarak her alanda vatandaşa en hızlı şekilde hizmeti ulaştırmak için teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Akgül, "Haftanın 7 günü hizmet veren çağrı merkezimiz vatandaş için tam bir bilgi kaynağı olarak hizmet veriyor. Resmi kurumlarla işi olan vatandaşlardan tutun da hava şartları nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşlara kadar birçok kişi doğrudan çağrı merkezimizi arıyor" diye konuştu. - ANKARA