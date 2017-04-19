Mamak Belediye Meclisinin 2016 Faaliyet Raporu Onaylandı

Mamak Belediye Meclisinin Nisan ayı oturumunda 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Görüşmeler neticesinde faaliyet raporu oy çokluğu ile onaylandı.



2016 yılı faaliyet raporu ile ilgili konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, hedeflerini ve yapılan çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı. Akgül, belediye olarak sosyal ve kültürel yönden şehirleşmeye katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerde bulunmayı hedeflediklerini vurguladı. Belediye olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini belirten Akgül, "2009 yılında 80 milyon gelir bütçesi ile devraldığımız belediye bütçesini 2016 yılında 270 milyona yükselterek mali disiplini sağladık. Önceden kalan ve güncel borçlarımızı da düzenli olarak ödüyoruz. Gelecek nesillere borçsuz bir belediye bırakacağız" dedi.



2009 yılından bu yana belediyenin öz kaynaklarıyla Mamak'a yapılan yatırım miktarının 271 milyon TL'ye ulaştığını belirten Akgül, "Vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışarak, bugün Mamak'ı Ankara'nın hızla değişen ve gelişen ilçelerinden biri haline getirdik. Yıllardır ertelenen, ötelenen sorunların çözülebileceğini gösterdik. Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Mamak'ı, yaşam kalitesi, eğitim, spor, kültür, sanat, ulaşım, altyapısı ve çevresiyle bir marka haline getirerek, kentleşme bilincini oluşturduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA