Mamak Belediye Başkanı Akgül'den, Mke Kapsül Fabrikasına Ziyaret

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) kapsül fabrikasında işçilerle öğle yemeği yiyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçe sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren MKE kapsül fFabrikası hem ülkemize hizmet ediyor hem de çalıştırdığı işçi sayısıyla ilçemiz ekonomisine katkı sunuyor" dedi.



Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak'ta faaliyet gösteren MKE kapsül fabrikasını ziyaret etti. Fabrika Müdürü Ali Arslan'ı makamında ziyaret eden Akgül, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Belediye Başkanımız zaman zaman bizleri ziyarete geliyor ve karşılıklı istişarede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



İşçilerle öğle yemeği



Öğle yemeğini MKE kapsül fabrikası çalışanları ile yiyen Akgül, yemek sonrası işçilerle sohbet etti. Akgül'e ziyareti esnasında AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin eşlik etti. - ANKARA