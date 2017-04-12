Mamak Belediye Başkanı Akgül'den Esnaf Ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahallesi esnafını ziyaret etti. Mamak'ın ekonomisini güçlendirmek adına ilçe esnafının her zaman yanında olduklarını kaydeden Akgül, "Güçlü Mamak'ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, esnafımıza her zaman destek oluyoruz" dedi.



Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusunun önemine de değinen Akgül, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet politikamız olarak belirledik. Şehrimizin modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesini hep birlikte kalkınma ile gerçekleştireceğiz. Burada bize yardımcı olacak en büyük unsur ise ortak aklın en önemli saç ayaklarından biri olan ilçe esnafımızdır" şeklinde konuştu.



Kasabından manavına, berberinden lokantasına bütün esnafı ziyaret eden Akgül, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Esnaf ziyaretinde çocuklarla da yakından ilgilenen Akgül, isteklerini dinledi. - ANKARA