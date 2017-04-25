Mamak Başarıya Kulaç Atıyor

Sporun her dalında elde ettiği başarılı derecelerle adını duyuran Mamak Belediyesi, yüzmede de başarıdan başarıya koşuyor. Milli Eğitim Bakanlığının düzenlendiği okullararası yarışmada Yeni Mamak Geçlik Spor Kulübü sporcuları bayrak kategorisinde dördüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.



Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yüzlerce sporcunun mücadele ettiği yarışmalardan derecelerle dönen Mamak'ın başarılı kulaçları performansları ile de göz doldurdu. Ankara ilçe yarışlarında 12 yaş kategorisinde 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama branşlarında Başak Esen barajı geçmeyi başardı. Başarının tesisleşme ile doğru orantılı olarak geldiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sporcuların başarılı derecelerle dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüz bünyesinde her geçen gün branş sayımızı arttırıp yeni öğrencileri aramıza alıyoruz. Sportif başarılar ile adından söz ettiren ilçe olmaya devam edeceğiz" dedi.



Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübünün kendi alt yapısından yetiştirdiği sporcularıyla başarıya imza attıklarını kaydeden yüzme antrenörü Ozan Taylan Teke, "Çalışmalarımıza hız vererek ulusal müsabakalarda da madalyalar kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA