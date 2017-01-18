Mamadou Sakho'ya Son Talip İngiltere'den

Liverpool'un adeta afaroz ettiği ve bu sezon takımıyla hiçbir maçta forma giymeyen Sakho'nun talipleri artmaya devam ediyor. Fransız savunmacı için Premier Lig'den de takımlar nabız yoklarken, devreye giren son takım Crystal Palace oldu.

Jürgen Klopp'un kadroda görmek istemediği ve Liverpool'un kesinlikle satmak istediği Sakho için Kırmızılar'ın 20 milyon pound istediği belirtiliyordu.

26 yaşındaki stoperi Galatasaray'ın dışında Sevilla, Swansea, West Bromwich ve Bournemouth da istiyordu ancak yüksek bonservis bedeli talebi takımların elini kolunu bağlıyor.

Kaynak: Fanatik