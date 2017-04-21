Mama ve Peynir Hırsızı Kamerada

Adana'da bir marketten peynir, iki marketten de mama çalıp satan zanlı, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, olaylar Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, art arda bir marketten 1 kilo peynir, iki ayrı marketten de 8 paket bebek maması çalındı. Market sahipleri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. Yapılan başvuru üzerine marketlerin güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, zanlının 1 kilo peyniri pantolonun içine, 8 mamayı ise alışveriş yapıyor gibi poşete doldurup çaldığını belirledi. Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişinin daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan Yalçın E. olduğunu belirledi. Polis zanlıyı evine yaptığı baskında gözaltına aldı. Emniyete getirilen Yalçın E.'nin paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını, çaldığı malzemeleri sattığını söylediği öğrenildi.



Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yalçın E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA