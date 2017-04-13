Maltepeli Miniklerden Kuşlar İçin 100 Yuva

Maltepe Belediyesi kreşlerinde eğitim gören miniklerin, "Bir Yuva da Sen Kur" projesi kapsamında hazırladıkları 100 kuş yuvası, ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi.



Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören çocuklara hayvan sevgisi bilincini kazandırmak amacıyla "Bir Yuva da Sen Kur" projesi başlatıldı. Proje kapsamında üretilen ürünler sergilenerek satıldı.



Buradan sağlanan gelirle ilçe genelindeki ağaçların üzerine, 100 rengarenk kuş yuvası kuruldu. Maltepeli minikler, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner ve öğretmenleriyle kuş yuvalarının ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdi.



Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan kuş yuvaları, kuşları soğuktan ve her türlü mevsimsel etkilerden koruyacak şekilde klasik ahşap malzemeyle yapıldı.