Maltepe Üniversitesi Bodrum ve Muğla Tercih Günlerinde

– KURULDUĞU günden bu yana iş arayan değil iş kuran gençler yetiştirmeyi amaçlayan Maltepe Üniversitesi 10 Nisan'da Bodrum'da, 12 Nisan'da Muğla'da düzenlenecek Tercih Günleri Fuarlarında üniversite adaylarıyla buluşacak.



10 Nisan Pazartesi, Bodrum Heredot Kültür Merkezinde ve 12 Nisan Çarşamba Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Üniversite Tercih Günleri Fuarı'nda Maltepe Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Utku Şentürk'ün de aralarında bulunduğu uzmanlar ve akademisyenler hazır bulunacak. Konuya dair yaptığı açıklamada Şentürk, "YGS artıları ve eksileri ile geride kaldı. Artık önümüze bakmamız lazım. Önümüze bakarken hatalarımızı görmeli ama hatalarımıza takılmamalıyız. Önümüzde iki aydan daha uzun bir süre var. Bu iki aylık süreyi iyi değerlendirebilirsek tüm olumsuzlukları lehimize çevirebiliriz" dedi. Şentürk, Bodrum ve Muğlalı tüm gençleri, aileleri ve öğretmenleri stantlarına bekledikleri de sözlerine ekledi.



- İstanbul