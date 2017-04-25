Maltepe Sahilde Inanılmaz Kaza

Maltepe sahil yolunda çevre düzenlemesi yapan bir kepçenin çarptığı elektrik direği devrilerek yoldan geçen otomobilin içerisine girdi. Sağ ön camdan giren direk arka camdan çıkarken, araçta sürücüden başka kimsenin olmaması faciayı önledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe sahil yolunda yapılan çalışmalar sırasında inanılmaz bir kaza yaşandı. Çalışma yapan kepçe, geriye doğru giderken elektrik direğini devirdi. Devrilen direk ise sahil yolunda ilerleyen Satılmış Çelik'in kullandığı otomobile saplandı. Otomobilde tek başına olan Satılmış Çelik olayın ardından büyük şok yaşadı. Sağ kapının camından girerek arka cama kadar uzanan direk çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle sahil yolunun trafiği bir süre aksadı. Direğin saplandığı otomobilin sürücüsü Satılmış Çelik, "Seyir halindeydim. Lamba düştü, direk devrildi. Direk içeri girdi aracı çevirdi. Ben de olayı anlayamadım. Sağ camdan girmiş, arkadan çıkmış" dedi.



Kepçenin operatörü ise görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kepçe operatörü, "Kaza bu kardeşim, olmuş neyi çekiyorsun" şeklinde konuştu.



(Mustafa Esen / İHA)