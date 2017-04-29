Maltepe Rob 'Akıllı Şehirler Fuarı'nda

Bu yıl beşincisi düzenlenen ICSG İstanbul 2017 'Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na, Maltepe Belediyesinin maskotu 'Maltepe Rob' damga vurdu. Çocuklara elektronik atıkların çöp olmadığını anlatmak için yapılan kampanyalarda kullanılan 'Maltepe Rob' büyük ilgi gördü.



19-20-21 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl beşincisi düzenlenen ICSG İstanbul 2017 Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na Türkiye'den pek çok kamu kuruluşu ve özel sektör temsilcisinin yanı sıra İngiltere, Macaristan, Yunanistan, Almanya, Belçika, İsrail, Pakistan, İtalya, Polonya, İsveç, İspanya, Avusturya, Amerika, Hindistan, Ürdün, Umman, KKTC, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Japonya ve Güney Kore'den kurum ve kuruluşlar da katıldı. Maltepe Belediyesinin de stant açtığı fuarda, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Afet Yönetimi Bilgi Sistemi, Hasta Bilgileri Yönetim Sistemi, Harita Tabanlı Şikayet Takip Sistemi gibi çalışmaları tanıtıldı. Belediyenin akıllı şehircilik faaliyetlerini tanıttığı fuarda, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan birçok proje için yeni ortaklıkların da temelleri atıldı.



Çevre dostu Maltepe Rob



Maltepeli çocuklara elektronik atıkların çöp olmadığını anlatmak için yapılan kampanyalarda kullanılan ve Maltepe Belediyesinin maskotu haline gelen 'Maltepe Rob' fuara renk katarken, enerji bağlantılı Akıllı Şehir Stratejileri ve yüksek enerji verimliliği sağlayan patentli özel tasarım aydınlatma direkleri ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Akıllı şehircilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle kent hayatına dair yenilikçi fikirlerin de tartışıldığı fuarda, Maltepe Belediyesi, özellikle telekomünikasyon alanında kent bilişimi konusunda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği kuracağını açıkladı. Belediye bu sayede ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik yapısına büyük katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. - İSTANBUL