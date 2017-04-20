Maltepe'nin Minik Sağlıkçıları Görev Başında

Maltepe Belediyesi, Sağlık Haftası nedeniyle Aydınevler kreşindeki çocuklara yönelik olarak, çeşitli sağlık hizmetlerini tanıtan bilgilendirici bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte hemşire kepleri giyen minikler, ilk görevlerini de yapmanın mutluluğunu yaşadı.



Maltepe Belediyesi Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü'ne bağlı Aydınevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde, 7-13 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle "May Day Kids" etkinliği düzenlendi. Çeşitli sağlık hizmetlerinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, çocuklara siren sesi dinlettirilip, ambulans fotoğrafları gösterilerek, görsel ve işitsel algı oluşturulmasına çalışıldı. Ayrıca 3-5 yaş arasındaki çocukların soruları dinlenip cevaplandırılarak, bilgi edinmeleri sağlandı. Çizgi film karakterleri olan "Mickey Mouse" ve "Minnie Mouse" ile belediye ambulansını gezip, hemşire kepleri giyen ve bilgi alan miniklere, ambulans içindeki malzemeler de tanıtıldı. Eğitime katılan çocuklara, katılım sertifikası da verildi. - İSTANBUL