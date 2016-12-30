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Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde Patlama Sesi Duyuldu.

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde Patlama Sesi Duyuldu.

IHAAW225931-ASA/30-12-2016 - Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi’nde patlama sesi duyuldu.

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde Patlama Sesi Duyuldu.

IHAAW225931-ASA/30-12-2016

- Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi. 30.12.2016 22: 59: 31 TSI
NNNN - İSTANBUL

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