Maltepe'de Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Desteği

Maltepe Belediyesi, kar yağışı sırasında vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemeleri için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Seferler 5 ayrı güzergahta gerçekleşecek.



Maltepe Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin belli noktalarından Perşembe ve Cuma günü sabah saat 07.00-09.00 ve akşam saat 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleme kararı aldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu mahallelerde gerçekleşecek seferlerle vatandaşların, ana arterlere kolay bir biçimde ulaşması amaçlanıyor.



Güzergahlar



1 No'lu Güzergah



Emek Caddesi (Son Durak) - Nil Caddesi - Başöğretmen Caddesi - Maltepe Köprüsü - Adalı Sokak - Bağdat Cad (Minibüs Yolu) - Emniyet Müdürlüğü



2 No'lu Güzergah



Mesut Cad (Atatürk Heykeli Önünden) - F.Çakmak Cad - Gülsuyu Köprüsü - Orhangazi Cad - Bağdat Cad (Minibüs Yolu) -Emniyet Müdürlüğü



3 No'lu Güzergah



Tatlı Su Camii Önü - Kanipaşa Cad - Atlas Sok - Gülsuyu Metro Durağı - E-5 Karayolu - 70 Evler Köprüsü - Feyzullah Cad - Bağdat Cad(Minibüs Yolu) - Emniyet Müdürlüğü



4 No'lu Güzergah



Fındıklı Mahallesi Muhtarlık Önü - Başıbüyük Yolu Cad - Başöğretmen Cad - Maltepe Metro Durağı - Atatürk Cad - Adalı Sok - Bağdat Cad(Minibüs Yolu) -Emniyet Müdürlüğü



5 No'lu Güzergah



Başıbüyük Mahallesi Muhtarlık Önü - Gazi Mustafa Kemal Cad - Başıbüyük Yolu - Aydınevler Kavşağı - Maltepe Devlet Hastanesi - Çam Sok - Maltepe Belediyesi. - İSTANBUL