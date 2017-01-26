Maltepe Belediyesi, kar yağışı sırasında vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemeleri için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Seferler 5 ayrı güzergahta gerçekleşecek.
Maltepe Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin belli noktalarından Perşembe ve Cuma günü sabah saat 07.00-09.00 ve akşam saat 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleme kararı aldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu mahallelerde gerçekleşecek seferlerle vatandaşların, ana arterlere kolay bir biçimde ulaşması amaçlanıyor.
Güzergahlar
1 No'lu Güzergah
Emek Caddesi (Son Durak) - Nil Caddesi - Başöğretmen Caddesi - Maltepe Köprüsü - Adalı Sokak - Bağdat Cad (Minibüs Yolu) - Emniyet Müdürlüğü
2 No'lu Güzergah
Mesut Cad (Atatürk Heykeli Önünden) - F.Çakmak Cad - Gülsuyu Köprüsü - Orhangazi Cad - Bağdat Cad (Minibüs Yolu) -Emniyet Müdürlüğü
3 No'lu Güzergah
Tatlı Su Camii Önü - Kanipaşa Cad - Atlas Sok - Gülsuyu Metro Durağı - E-5 Karayolu - 70 Evler Köprüsü - Feyzullah Cad - Bağdat Cad(Minibüs Yolu) - Emniyet Müdürlüğü
4 No'lu Güzergah
Fındıklı Mahallesi Muhtarlık Önü - Başıbüyük Yolu Cad - Başöğretmen Cad - Maltepe Metro Durağı - Atatürk Cad - Adalı Sok - Bağdat Cad(Minibüs Yolu) -Emniyet Müdürlüğü
5 No'lu Güzergah
Başıbüyük Mahallesi Muhtarlık Önü - Gazi Mustafa Kemal Cad - Başıbüyük Yolu - Aydınevler Kavşağı - Maltepe Devlet Hastanesi - Çam Sok - Maltepe Belediyesi. - İSTANBUL
Maltepe'de Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Desteği
Maltepe Belediyesi, kar yağışı sırasında vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemeleri için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.
Maltepe Belediyesi, kar yağışı sırasında vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemeleri için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Seferler 5 ayrı güzergahta gerçekleşecek.