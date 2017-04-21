Maltepe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi Karanfil Sokağı üzerinde Sevilay Boy idaresindeki 34 KH 1908 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 32 YB 710 plakalı araca çarptıktan sonra yan yattı. Sürücü Boy, araç içerisinde sıkıştı.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücü Boy'u sıkıştığı araç içerisinden kurtardı. Sürücü Boy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.