Maltepe'de Patlama

Maltepe'de bir restoranın yakınında patlama meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan restoranın yakınında patlama oldu.



İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri çevresinde önlem alınırken, polis ekipleri incelemelerde bulundu.



Patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.