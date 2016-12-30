Haber - Kamera Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılıyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
Vatandaşlarla röp.
-Polis ekipleri
Maltepe'de Patlama...(1)
Haber - Kamera Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAMaltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi.
Haber - Kamera Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
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