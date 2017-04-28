Maltepe'de Oto Yıkamaya Eyp'li Saldırı

Maltepe'de bir oto yıkamaya yüzü maskeli üzeri kapüşonlu bir kişi tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlayıcı şans eseri patlamadı.



Olay, saat 01.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bir oto yıkamada meydana geldi. İddialara göre yüzü maskeli üzeri kapüşonlu bir kişi oto yıkamaya el yapımı patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Patlayıcı şans eseri patlamazken, oto yıkama çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler patlayıcı çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından patlayıcı detaylı incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü. Oto yıkamanın duvarlarında Türk Bayrağı ve Şehit Ömer Halis Demir'in posterinin olduğu görüldü. Polis, olayın terör konusu olup olmadığı konusunda çalışma başlatırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL