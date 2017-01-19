Maltepe'de Kültür-sanat Etkinlikleri

Maltepe Belediyesince sürdürülen kültür-sanat etkinliklerinden geçen yıl 128 bin 755 kişi ücretsiz olarak yararlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 372 etkinlikten, 128 bin 755 kişi faydalandı.



Gçen yıl 7 açık hava film gösterimi, 31 film gösterimi, 9 anma, 88 çocuk tiyatrosu, 94 konser, 9 kokteyl, 3 sempozyum, 41 sergi, 12 söyleşi, 7 seminer, 3 şiir dinletisi, 51 tiyatro, 4 dans gösterisi, 28 toplantı ve 5 imza günü gerçekleştirildi.



Yıl içerisinde Gözetleme Kulesi, Sürü, Çete, Denizdeki Ateş, Şövalye, Truman, Toz Bezi, Köksüz, Eksik, Gözümün Nuru gibi filmlerin gösterimi yapılırken, Fosforlu Cevriye, Göl Kıyısı, Marko Paşa, Efendisi Olmayan Kadınlar, Aşk ve Komedi ve Ahududu gibi tiyatro oyunları da sahnelendi.



Cemal Süreya, Uğur Mumcu, Yaşar Kemal, Mahzuni Şerif, Nazım Hikmet, Fikret Otyam ve Mevlana anma gecelerinin de gerçekleştirildiği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Enver Aysever, Yılmaz Karakoyunlu, Hakan Günday ve Doğan Hızlan okuma günlerinde halka bir araya geldi. 23 Nisan Çocuk Şenliği ve çocuk tiyatrolarıyla, miniklere de unutulmaz anlar yaşatıldı. "Belgesel Film Şenliği"nin de düzenlendiği yıl içerisinde, Maltepe Belediye Tiyatrosu il ve ilçe dışına açılarak, Ankara, Silivri ve Gökçeada'da "Sınır" ve "Yer Altındakiler" oyunlarını sahneledi.