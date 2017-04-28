Maltepe'de Korkunç Kaza: 2 Ölü

Maltepe ' de meydana gelen kazada karşı şeride geçen minibüs, bir taksiye çarptı.

Maltepe'de meydana gelen kazada karşı şeride geçen minibüs, bir taksiye çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı....

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