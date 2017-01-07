Maltepe'de Kar Seferberliği

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Maltepe Belediyesi'ne bağlı ekipler, geceden itibaren ilçe genelindeki ana yollarda ve merkezi noktalarda çalışma gerçekleştirdi. 3 vardiya halinde 500 kişilik bir ekiple çalışmaların sürdüren ekipler, acil durumlara da anında müdahale etti.



Maltepe Belediyesi, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın koordinasyonunda dün akşamdan itibaren başlayan ve etkisini arttıran kar yağışına yönelik, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 vardiya halinde yaklaşık 500 kişiyle, 400 ton tuz kullanarak gece boyunca ana yolların ve merkezi noktaların açılmasına çalıştı. Çalışmalarda 5 kar küreyici JCB, 2 greyder, 2 tuzlama aracı, dar sokaklar için hazırlanmış 5 küçük tuzlama aracı ve 2 tane kamyon kullanıldı.



Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol açma çalışmalarının yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda çalışma yürüttü. Ayrıca kamu kurumları ve ibadethane önlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Rutin görevlerini de sürdüren temizlik ekiplerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de destek verdi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ise sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi, acil durumlar için bir kriz masası da oluşturdu. Vatandaşlar kriz masasına 0216 388 22 23 numaralı telefondan ulaşabilecek. - İSTANBUL