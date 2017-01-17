Maltepe'de Gemi Yangını

Maltepe Sahili'nde kıyıda duran demirli bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Nazım İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Maltepe itfaiyesi ve çevre ilçelerden gönderilen takviye itfaiye grupları müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL