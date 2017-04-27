Maltepe'de Feci Kaza: 2 Ölü 3 Yaralı

MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs karşı yöne geçerek içerisinde 3 yolcu bulunan taksiyi altına aldı. Kazada takside bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.



Kaza, Maltepe Başıbüyük yolunda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fındıklı istikametine seyreden Fesih Işık yönetimindeki 58 TC 795 plakalı minibüs kontrolden çıktı.







REFÜJÜ AŞIP KARŞI YÖNE GEÇTİ



Refüjü aşarak karşı yöne geçen minibüs, Maltepe istikametine seyreden Remzi Saba yönetimindeki 34 TFP 63 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı.







TAKSİYİ ALTINA ALDI



Çarpmanın etkisiyle içerisinde 3 yolcu olduğu öğrenilen taksi minibüsün altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.







2 ÖLÜ 3 YARALI



Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Taksinin içerisinde sıkışan sürücüsü Remzi Saba ve ön koltukta oturan ancak henüz ismi belirlenmeyen kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi.







TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ



Kazayı duyarak olay yerine gelen taksi şoförünün yakınları gözyaşı döktü. Otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişinin cesetleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Cesetler olay yeri ve savcı incelemesinin ardından adli tıpa gönderildi.







TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ



Kaza nedeniyle Maltepe Başıbüyük yolunda trafik adeta durma noktasına geldi, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Birçok vatandaşlar kazayı ilgiyle izlerken kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.



Görgü tanığı minibüsün kontrolden çıkarak karşı yöne geçtiğini ve içerisinde yolcular olan taksiyi altına aldığını söyledi. - İstanbul