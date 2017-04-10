Maltepe'de Engelliler İçin Referandumda Ücretsiz Servis

Maltepe'de engelli ve yaşlı vatandaşlar pazar günü yapılacak olan referandum da oy kullanacakları okullara ücretsiz olarak taşınacak.



Maltepe Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için örnek bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Belediye, sandığa ulaşım sıkıntısı yaşayacak engelli ve yaşlı yurttaşları gün boyu araçlarıyla oy kullanacakları sandıklara taşıyacak. Dileyen vatandaşlar 0216 399 89 08 ve 2016 458 99 99 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşarak, ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.



" Referandum günü araçlarımız Maltepe halkının hizmetinde olacak"



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Her bir hemşerimizin dilediği gibi, özgürce vatandaşlık görevini yerine getirebilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Referandum günü araçlarımız Maltepe halkının hizmetinde olacak. Bu uygulamayı hem ülkemize, hem de halkımıza olan sorumluluğumuzun gereği olarak hayata geçireceğiz" dedi. - İSTANBUL