Maltepe'de Büyük İndirim Çadırı

Maltepe'de büyük indirim çadırı



İSTANBUL - Maltepe Belediyesi, içerisinde onlarca firmanın yüzde 50 ile yüzde 70 arasında indiriminin bulunduğu bir fırsat çadırı açtı.

Maltepe Belediyesi vatandaşların uygun şartlarda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla bir indirim çadırı açtı. Tüm firmaların ürünlerinde yüzde 50 ile yüzde 70 arasında indirim yaptığı çadırda yöresel tatlarda hayat buluyor.

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düşünülerek açılan ve bir ay boyunca açık tutulacak indirim çadırında ayakkabı, giyim, ev eşyaları başta olmak üzere onlarca ürün bulunuyor. İndirim çadırının açılışı Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül ve çadıra katılan firmaların temsilcileri ile birlikte yapıldı.

İndirim çadırında yüzde 50 ile yüzde 70 arasında indirim söz konusu olduğunu belirten Abdurrahim Adugüzel, "Fiyatların normalde perakende satışı 80 ile 90 lira arasında değişiyor. Şuanda çadırda fiyatlar 20-30 40 lira arasında değişiyor. Yüzde 50 ile yüzde 70 arasında indirim söz konusu. Bugün ilk günümüz. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Yöresel tatlar ve indirim çadırı hakkında konuşan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, "Yöresel tatlar ve indirim çadırımızın açılışını gerçekleştirdik. Yöresel tatlarda Anadolu'nun birçok tadını burada buluşturacağız. Anadolu hümanizmi ve barış mesajları vereceğiz. Ayrıca organizasyon firmasının katkılarıyla maddi durumu kötü olan vatandaşlarımıza sağlanan imkanlarla rencide etmeden alışveriş yapmalarını ve ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacağız. Burada giyimden tutun da ev eşyasına kadar hemen hemen bir alışveriş merkezindeki gibi vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlarını buradan karşılayabilirler. Bir ay boyunca hizmet verecek indirim çadırımız. Markalar da çok büyük avantajlar sağladı. Yüzde 70 indirim olacak. Şimdiden hayırlı alışverişler bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.