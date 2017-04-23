Maltepe'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir etkinlik düzenledi.



Bütün çocukların davetli olduğu etkinlikte konser, sihirbazlık, maskot şovu, halk oyunları gibi birçok gösteri yer aldı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte şovmen Volkan ağabey gösterisiyle mest etti. Halk oyunları topluluğunun da yer aldığı etkinlikte yüzleri boyanan çocuklar rengarenk görüntüler oluşturdu. Çiçek diken, pasta süsleyen ve taç yapan çocuklar 23 Nisan'ın tadını çıkardı.



Etkinliğe katılan minik Muhammed Çağrı, "Çocuk Bayramı çok güzel. Çok eğleniyorum" dedi.



Çocuklarını etkinliğe getiren bir anne ise, "Gayet güzel, çocuklarımız çok güzel eğleniyor. Çok memnun kaldık. Kızım da konserde. Çocuklar da eğleniyor, bizim için de iyi" diye konuştu. - İSTANBUL