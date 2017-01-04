Maltepe'de 1 Yılda 4 Bin 46 Ton Atık Toplandı

Maltepe Belediyesince, 2016 yılında, 4 bin 46 ton atık toplandı, 167 binada asbest denetimi gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ilçe genelinde 4 bin 46 ton 895 kilogram atık topladı. Bu atıkların 2 bin 949 ton 52 kilogramını ambalaj, 853 ton 569 kilogramını cam, 17 ton 945 kilogramını elektronik, 2 ton 865 kilogramını pil, 166 ton 872 kilogramını yağ ve 56 ton 592 kilogramını tekstil atıkları oluşturdu. Ayrıca 260 bin 547 metreküp hafriyat atığı da toplandı. Ayrıca 331 noktada gürültü, 185 noktada hava kirliliği denetimi yapıldı. Öte yandan, 36 noktada elektromanyetik kirlilik ölçümü yapan ekipler, 167 binada tehlikeli bir madde olan ve insan sağlığına yönelik zararları bilinen asbest denetimini de gerçekleştirdi. Canlı müzik yapan 20 işletme denetlenirken, 470 öğrenciye de geri dönüşüm konusunda eğitim verildi. Ayrıca giysi kumbaralarının sayısı da sene içerisinde 112'ye çıkartılıp, 96 ton giysi toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



Belediye başkanı Ali Kılıç, 2016 yılında, "İki projeye müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla imza attık. Bunlardan ilki çok büyük ilgi gören giysi kumbaraları projemizdi. Yıl içerisinde 96 ton giysi toplayarak, ihtiyaç sahiplerine çeşitli kurumlar vasıtasıyla ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkincisiyse binalarda gizli tehlike olarak görülen asbestin, yıkım öncesinde binalardan arındırılmasıydı. İlçemizde çok eski binalar var ve biz de halk sağlığını bu noktada düşünüyoruz. Sene içerisinde 167 binada asbest denetimi yaptık." diye konuştu.