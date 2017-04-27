Maltepe Belediyesi "Önce İş Güvenliği" Dedi

Maltepe Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından, belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. İş güvenliği uzmanları bu eğitimlerle bilinçlenen çalışanların, iş kazası yaşama olasılığının azalacağını ifade ediyor.



6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında Maltepe Belediyesi, iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, binlerce personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verdi. 13-20-27 Mart ve 10-17-24 Nisan 2017 tarihlerinde, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı.



İşçi, memur, stajyer ayrımı yapılmaksızın kurumda çalışan herkese yönelik gerçekleştirilen eğitimler sonucunda test sınavına tabi tutulan katılımcılara, katılım belgesi verildi. Her ölümlü bir iş kazası öncesinde 300'e yakın olay yaşandığını belirten iş güvenliği uzmanları, bu eğitim sayesinde çalışanların, böylesi küçük ama tehlikeli olaylara maruz kalmadan fark edebileceklerini belirtiyor. Uzmanlar ayrıca bu eğitimlerle bilinçlenen çalışanların iş kazası yaşama olasılığının da azalacağını ifade ediyor. - İSTANBUL